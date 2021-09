Ruas da Grande Tijuca e Vila Isabel ainda sofrem com a falta de energia após forte ventania no Rio - Divulgação

Ruas da Grande Tijuca e Vila Isabel ainda sofrem com a falta de energia após forte ventania no Rio

Publicado 22/09/2021 14:40

Rio - Cerca de 24h depois, ainda é possível ver os estragos que a forte ventania deixou nos bairros da capital fluminense na última terça-feira (21). Moradores da Grande Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, relatam que continuam sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira. Para dar conta de todas as demandas, a Light disse que colocou nas ruas 134 equipes para restabelecer o fornecimento de energia nos trechos dos bairros mais atingidos pela forte ventania na tarde de ontem (21) e nesta madrugada (22). Além dos bairros já citados, o Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá, na Zona Oeste, além de Bonsucesso, na Zona Norte, também seguem com problemas em algumas ruas.

No bairro da Tijuca, moradores relataram nas redes sociais que desde às 15h30 de ontem estão sem luz. Uma equipe da Light foi até o local por volta das 23h45, mas a energia ficou somente em uma fase e continua do mesmo jeito nesta tarde. As reclamações partem de moradores das seguintes ruas: Rua Monsenhor Battistoni, Rua Gonzaga Bastos, Rua Saboia Lima, Rua Dona Maria, Rua Garibaldi e Rua Dulce. Na Rua Saboia Lima há relatos de muitos fios arrebentados.

DIA, por conta da ventania, a Já no bairro de Vila Isabel, as ruas Conselheiro Autran, Torres Homem e Visconde de Abaeté continuam sem luz, de acordo com relatos de moradores. Como noticiado anteriormente no, por conta da ventania, a confeitaria no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, calcula prejuízo de até R$ 15 mil em produtos que estragaram e perda de clientes.

A Light, responsável restabelecimento da energia nestes locais, informou que está atuando gradativamente no fornecimento de energia para os clientes desde o final da tarde de ontem. "Porém, é importante ressaltar que cada caso tem sua peculiaridade, por isso, os prazos para a normalização dos serviços dependem da complexidade de cada situação ocorrida", disse em nota.



Os ventos de mais de 70 quilômetros por hora causaram a queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, danificando estruturas do sistema elétrico e equipamentos. A Light informou também que "em alguns casos desse tipo, é realizada em parceria com outros órgãos públicos (Defesa Civil, Comlurb, Corpo de Bombeiros, Cet-Rio etc), já que serviços prestados são interligados e envolvem várias atividades."