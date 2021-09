Moto colidiu com BRT em Campo Grande - Divulgação

Publicado 22/09/2021 14:30

Rio - Uma moto colidiu com um BRT por volta das 13h desta quarta-feira (22/09), na Avenida Cesário de Melo, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. Segundo a Prefeitura do Rio, o acidente aconteceu próximo à estação Cesarão II quando o motociclista fez uma conversão proibida e logo depois fugiu do local.

De acordo com dados oficiais, 122 articulados foram retirados de operação devido a colisões provocadas por infrações de outros motoristas nas pistas exclusivas. Dentre as ocorrências mais comuns estão, avanços de sinal, conversões proibidas e invasão à canaleta. Por conta dos acidentes, o BRT pode ficar de um dia a uma semana na garagem até que possa voltar a circular. O prejuízo mensal estimado é de cerca de R$ 80 mil.

O BRT Rio destacou que realiza campanhas permanentes em suas redes sociais, alertando para os perigos da invasão à pista exclusiva, do avanço de sinal e da conversão proibida, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar esse tipo de acidente.