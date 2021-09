Foto do momento da prisão de Flávio Luiz da Silva Henrique, de 48 anos, - Reprodução

Publicado 22/09/2021 14:24 | Atualizado 22/09/2021 14:25

Rio - Um homem, identificado como Flavio Luiz da Silva Henrique, de 48 anos, foi preso nesta quarta-feira por estuprar o próprio filho, na época com 6 anos, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Ele estava foragido há 10 anos da Polícia Civil, e havia sido condenado a 18 anos de prisão pela 1ª Vara Criminal Regional de Santa Cruz.

De acordo com as investigações, no ano de 2009, a criança contou sobre os abusos que sofria do pai a uma professora, que conversou com a mãe sobre ocorrido. A até então esposa de Flávio denunciou o caso para a Vara da Família, que através do Ministério Público, requisitou a abertura de um inquérito policial.

De acordo com o delgado Reginaldo Guilherme, titular da 41ª DP (Tanque), os abusos aconteceram dos 4 a 6 anos da criança.

Em 2016 o acusado foi condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável, mas fugiu diversas vezes da Polícia Civil durante 10 anos. Dessa vez, os policiais conseguiram capturar o criminoso, que tentou fugir novamente, mas foi encontrado escondido em um terreno baldio.

Flávio foi levado para 41ª DP (Tanque), e logo em seguida encaminhado para o sistema penitenciário, onde cumprirá sua pena.