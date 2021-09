vacinação - Divulgação PMN

vacinaçãoDivulgação PMN

Publicado 22/09/2021 13:15 | Atualizado 22/09/2021 15:22

Rio - Uma adolescente de 17 anos, que teve a identidade preservada, foi vacinada equivocadamente com a CoronaVac no posto da Clínica da Família Medalhista Olímpico Maurício Silva, em Benfica, na Zona Norte, no dia 23 de agosto. O imunizante utilizado neste grupo é o da Pfizer, único autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para menores de 18 anos.

A cunhada da adolescente explicou, ao O Globo, que o erro aconteceu por ela também se encaixar no grupo de lactantes, já que ela tinha dado à luz havia 17 dias, quando tomou a primeira dose da CoronaVac. De acordo com os órgãos de saúde, esse imunizante pode ser aplicado em todas as mulheres que ainda amamentam, assim como naquelas que deram à luz há até 45 dias (puérperas) e também nas gestantes.

O erro só foi percebido nesta terça-feira, data em que ela retornou ao posto de saúde para receber a segunda dose da vacina contra a covid-19. Embora tenha ocorrido o erro, a adolescente não teve nenhum tipo de efeito colateral.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse, em nota enviada ao O DIA, que "o caso foi notificado à Coordenação do Programa de Imunizações do Município, que realizou o protocolo de vigilância de eventos adversos. Não houve queixa clínica associada à vacinação. A unidade de saúde chamará a paciente nos próximos dias para agendamento da revacinação, com dose da Pfizer, como recomendado pela Anvisa".