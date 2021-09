DHBF - Fábio Costa/Ag.O Dia

DHBF Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 22/09/2021 14:50 | Atualizado 22/09/2021 16:15

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, nesta terça-feira, um dos acusados de envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar Daniel Alexandrino de Oliveira, de 32 anos, no início de setembro, em Mesquita . Wellington Tobias Rodrigues da Silva, 26, foi preso em uma casa no bairro Caonze, em Nova Iguaçu.

O criminoso foi reconhecido por uma das vítimas, que já tinha sido alvo de outra tentativa de homicídio há um ano. Segundo a DHBF, ele está sendo apontado como autor do crime.



De acordo com os agentes, o criminoso possui anotações criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. A investigação prossegue para identificar os demais autores e esclarecer a motivação do crime.

O caso

Daniel Alexandrino de Oliveira estava de férias quando foi atingido por tiros durante uma suposta tentativa de assalto na tarde do dia 1º de setembro, no cruzamento da Rua Bahia com a Av. São Paulo, no bairro Juscelino, em Mesquita. Ele chegou a ser levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, mas não resistiu aos ferimentos. Uma outra vítima, que estava no local, foi atingida e levada para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Centro, enquanto o terceiro fugiu.