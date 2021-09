Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Divulgação / DHBF

Rio - Um policial militar de férias morreu e um homem ficou ferido, nesta quarta-feira, após serem atingidos por tiros em Mesquita, na Baixada Fluminense. O cabo Daniel Alexandrino de Oliveira, 32 anos, chegou a ser levado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, que ainda não foi identificada, foi levada para a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, no Centro.

A Polícia Militar lamentou a morte do cabo Oliveira, que estava de férias no momento em que foi atingido. O crime aconteceu na Rua São Paulo, em Vila Norma. A autoria do atentado ainda é desconhecida. Ainda não há informações sobre o sepultamento do militar, que era lotado no 16º BPM (Olaria). A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.