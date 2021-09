Homem é preso furtando equipamentos do BRT na Taquara - Divulgação

Publicado 01/09/2021 20:06

Rio - Agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), prenderam, na madrugada desta quarta-feira, um homem de 28 anos flagrado furtando equipamentos da estação Santa Efigênia, na Taquara, Zona Oeste do Rio.



Segundo os agentes, equipes faziam rondas na calha do Corredor Transcarioca quando foram acionados por volta de 1h30min. O homem foi detido com duas unidades de equipamento usado para abrir as portas da estação. Ele foi preso e levado para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado como furto.



Desde o início da atuação do programa BRT Seguro, entre os dias 1º de junho e 1º de setembro, foram feitas 25 prisões por diversos crimes, como furtos, tentativas de roubo, entre outros. Desses, 13 foram de pessoas detidas após furto ou receptação de materiais das estações. Ao todo, 35 pessoas já foram conduzidas para delegacias durante o patrulhamento de rotina.



Criado para reforçar o patrulhamento nas estações e combater a criminalidade, a evasão de passagens (calotes) e os atos de vandalismo, o programa conta com atuação integrada da Polícia Militar e da Guarda Municipal.