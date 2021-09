SMS informou que nesta semana ainda não recebeu nenhuma remessa do imunizante - Internet

Publicado 01/09/2021 18:41 | Atualizado 01/09/2021 19:08

Rio - A cidade do Rio suspendeu a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, a partir desta quinta-feira (2), por falta do imunizante. De acordo com um comunicado publicado pela Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais, nesta semana, o Ministério da Saúde ainda não entregou nenhuma remessa da vacina. De acordo com a SMS, a aplicação da segunda dose será retomada quando o Ministério distribuir as 10 milhões de doses da CoronaVac que estão em estoque, entregues pelo Instituto Butantan.

Considerando que nesta semana o Ministério da Saúde ainda não entregou nenhuma remessa de CoronaVac, a SMS-Rio se vê obrigada, por falta de doses, a mais uma vez suspender a aplicação de segundas doses desta vacina a partir desta quinta. 02/09.@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/b3Vrczrj0K — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 1, 2021

"A SMS-Rio entende que a vacinação da população é prioritária e aguarda que o Ministério da Saúde distribua, com a urgência que a pandemia exige, as 10 milhões de doses da CoronaVac que já foram entregues pelo Instituto Butantan e encontram-se em estoque no Ministério."

Nesta quarta-feira (1), a SMS anunciou que o calendário dos adolescentes vai permanecer suspenso. A Secretaria Municipal de Saúde informou que só poderá vacinar os adolescentes de 15 anos quando forem enviadas mais doses do imunizante da Pfizer, único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicar na população menor de 18 anos.

Segundo a SMS, 4 milhões de doses da vacina já foram entregues ao Ministério pelo produtor. Na noite da última terça-feira, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) recebeu do Ministério da Saúde 112.320 doses da Pfizer e 90.250 da AstraZeneca, mas os imunizantes são destinados à aplicação da segunda dose.