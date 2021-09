Calendário de vacinação voltou a sofrer alterações - Divulgação

Calendário de vacinação voltou a sofrer alteraçõesDivulgação

Publicado 31/08/2021 19:16 | Atualizado 31/08/2021 19:20

Rio - A cidade do Rio suspendeu o calendário de vacinação contra a covid-19 desta quarta-feira (1º). A Secretaria esperava imunizar adolescentes com 16 anos ou mais, mas, por conta da falta de entrega de novas doses por parte do Ministério da Saúde, a vacina será oferecida somente para pessoas com 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais.



Os pontos de vacinação vai seguir aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira. Na segunda-feira (30), a SMS suspendeu a repescagem da vacinação para pessoas com idades entre 18 e 39 anos, também por falta de doses, que deveriam ser entregues pelo Ministério da Saúde. Apesar disso, o calendário dos adolescentes foi mantido e as unidades imunizaram meninos com 16 anos nesta terça-feira (31).

Com atraso nas entregas do Ministério da Saúde, calendário foi alterado Divulgação/Prefeitura do Rio