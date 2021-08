Na sexta-feira, Rio vacinou meninos de 17 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Na sexta-feira, Rio vacinou meninos de 17 anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 19:12

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio suspendeu a repescagem da vacinação contra a covid-19 para pessoas com idades entre 18 e 39 anos, até que o Ministério da Saúde entregue as doses necessárias para a retomada. Nesta terça-feira (31), os postos da cidade continuam oferecendo imunizantes aos meninos de 16 anos e aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.



A repescagem para pessoas com idade entre 18 e 39 anos está suspensa até a entrega de doses por parte do Ministério da Saúde. — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 30, 2021



A vacinação contra o novo coronavírus também continua para quem tem 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação. A vacinação contra o novo coronavírus também continua para quem tem 40 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação.