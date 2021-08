Geral - Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/08/2021 19:14

Rio - A Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) iniciou, na sexta-feira, a recuperação do gradil que protege o Parque Garota de Ipanema, em Ipanema, na Zona Sul. O reparo acontece pouco mais de duas semanas após a morte do publicitário e músico, Sérgio José Coutinho Stamile, de 41, no dia 10 de agosto. Ele teria sido morto e roubado por dois homens em situação de rua. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar os acusados; um está preso.

De acordo com a Seconserva, o reparo irá recolocar as grades depredadas da proteção ao parque, além do reparo de alambrado do parquinho infantil e também na reposição de ripas de madeira dos portais. O músico teria entrado na parte interna do parque durante a madrugada do dia 10, fora do horário de funcionamento (6h às 17h), por um desses trechos danificados da cerca de proteção.

A previsão de término dos reparos do parque é de até meados de setembro. Até o momento, a Polícia Civil segue em busca do segundo morador de rua envolvido no crime que tirou a vida do músico. Segundo informações preliminares, Sérgio José teria se desentendido com os homens após um deles ter feito uma brincadeira que o músico não gostou e, por isso, respondeu rispidamente.

Imagens de uma câmera de segurança do Posto 7, próximo à Pedra do Arpoador, flagrou a movimentação do músico e dos dois moradores de rua. Pelo registro, feito entre às 1h34 e às 1h42 da manhã, do dia 10, é possível ver os Sérgio entrando no parque, em direção ao local conhecido como Gruta, seguido pelos dois homens. Uma última imagem mostra ainda eles pegando os pertences do músico, que aparece já caído no chão.

Ele foi encontrado morto no início da manhã por policiais militares do 23º BPM (Leblon). Apesar das imagens e dos pertences terem sido encontrados com o morador de rua preso, ainda não está confirmada a causa da morte de Sérgio.

O laudo da necropsia indicou a causa da morte do músico como indeterminada. Com o laudo inconclusivo, estão sendo feitos exames complementares no sangue da vítima para definir o que causou ou contribuiu para a morte.

A Secretaria Municipal de Conservação informa que deu início, na última sexta-feira, dia 27, ao conserto dos dois portões de acesso e do gradil de madeira que circunda o Parque Garota de Ipanema, além do reparo do alambrado que cerca o parquinho infantil. O trabalho da equipe consiste na reposição de ripas de madeira que compõem os portais e o gradeamento do Parque e a reinstalação de trechos da grade de ferro que protege a área dos brinquedos. A previsão de término dos serviços é para até a primeira quinzena de setembro.