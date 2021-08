Governo lança edital para investir em três mil artistas no Rio - Foto: Divulgação / Leonardo Ferraz (SECECRJ)

Publicado 30/08/2021 17:56

Rio - O Governo do Estado lança, nesta terça-feira, um edital que irá investir R$ 7,5 milhões do Fundo Estadual de Cultura (FEC) em artistas e produtores do Rio. O edital "Cultura Presente nas Redes 2" irá beneficiar três mil artistas com R$ 2,5 mil cada. As inscrições serão feitas através do sistema “Desenvolve Cultura”, no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj), e vão até o dia 29 de setembro, às 18h.



“Este é o primeiro edital do nosso Pacto Cultural RJ, que foca na democratização do acesso aos recursos da cultura. Estamos garantindo vagas por município, com inscrição simplificada e apoio aos fazedores de cultura na ponta, valorizando a arte de cada cidade. Este edital é como uma porta de entrada para acessar novas chamadas públicas, por isso é fundamental que todos façam a leitura atenta do edital e façam sua inscrição dentro dos 30 dias vigentes”, ressaltou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.



Nesta edição, os artistas poderão fazer ativações com o público desde que sigam os protocolos sanitários contra a covid-19. Também é possível criar uma apresentação virtual para os espectadores, que servirá como uma prestação de contas.

Para concorrer à premiação, é preciso estar com seu CPF regular e a pessoa não pode estar inadimplente com a Sececrj. O edital cobre as áreas de música, dança, teatro, circo, artes plásticas, folclore, artesanato, fotografia e cinema.



SERVIÇO:



Inscrições: 31/08 às 18h até às 18h de 29 de setembro de 2021



Site da Secretaria de cultura: http://cultura.rj.gov.br



Previsão de divulgação do resultado: Dia 6 de outubro



Previsão para a divulgação da classificação final: 29 de outubro.