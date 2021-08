Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 30/08/2021 16:52

Rio - Uma mulher morreu, na tarde deste domingo, após ser atingida por tiros em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A identidade dela não foi divulgada e ainda não há informações sobre a dinâmica do crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados no endereço, que fica na Avenida 22 de Novembro, no Fonseca, para verificar uma denúncia. No local, eles encontraram a mulher ferida. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atendê-la, que já estava morta.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).