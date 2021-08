Filho usa redes sociais para se despedir da mãe morta em Angra dos Reis - Redes Sociais

Publicado 30/08/2021 15:50 | Atualizado 30/08/2021 16:04

Rio - Guilherme Brito, filho da corretora de imóveis Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, que estava desaparecida desde o último dia 22, ao sair de barco com o ex-companheiro para ver o pôr do sol em Angra dos Reis, causou comoção na internet ao se despedir da mãe na tarde desta segunda-feira (30). "Você foi uma mãe incrível. Obrigado por ter me dado a vida. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu ele. Confira a íntegra da publicação:

A família confirmou pela manhã que o corpo encontrado no domingo na Restinga de Marambaia era o de Cristiane. Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) do Rio confirmaram a informação de parentes. O delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª (Angra dos Reis) e responsável pela investigações, descartou que Cristiane tenha sido morta por emprego de violência.

As buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50, continuam. A polícia também tenta localizar a embarcação usada pelo casal.

A embarcação em que o casal estava desapareceu no domingo (22). Cristiane e Leonardo estavam separados e, segundo familiares, tentavam reatar o relacionamento. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal é de que a embarcação tenha afundado.