Piscinão de Ramos é reaberto ao público após manutençãoDivulgação

Publicado 30/08/2021 15:20

Rio - Após mais de um mês fechado para manutenção, o Piscinão de Ramos , na Zona Norte do Rio, está aberto ao público, a partir desta segunda-feira (30). O espaço de lazer foi fechado no dia 12 de julho para serviços de reparo. Segundo informações da Fundação Rio-Águas, foram realizadas inspeções e limpeza nas tubulações e nas estruturas de tratamento da água do lago.