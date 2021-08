Material apreendido com homem preso em Belford Roxo - Foto: Reprodução / PMERJ

Material apreendido com homem preso em Belford RoxoFoto: Reprodução / PMERJ

Publicado 30/08/2021 19:59 | Atualizado 30/08/2021 19:59

Rio - Um homem foi preso, na tarde desta segunda-feira, por ser suspeito de integrar uma milícia no bairro São José, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Com ele, foi apreendido cadernos com anotações do grupo paramilitar que atua no local, um cartão com a descrição de oficial de Justiça e R$ 867 em espécie. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram até o local para checar denúncias de que um homem teria cometido um assassinato na Rua Outeiro, no bairro São José. O crime teria acontecido em julho deste ano. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).