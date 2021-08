Ao todo, 64 jovens participam do "Mapa dos Sonhos" - Bernardo Cordeiro/Secretaria Especial da Juventude Carioca

Publicado 30/08/2021 18:36

Rio - "Quero fazer quadros para mostrar as tristezas que vivi". A frase, junto com outras mensagens e desenhos sobre força, luta, fé e esperança de dias melhores estão expostas no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio, a partir desta segunda-feira (30). A exposição "Mapa dos Sonhos - Uma Escultura Social" reúne projeções dos sonhos e expectativas de jovens em vulnerabilidade, que cumprem medidas socioeducativas ou vivem em situação de abrigo.Ao todo, 64 jovens participam do projeto, que é uma parceria entre as secretarias Especial da Juventude (JUVRio) e municipal de Assistência Social (SMAS), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio. A iniciativa pretende avaliar necessidades e demandas dos jovens, a partir de atividades de escuta de suas experiências, propostas e ideias, para aplicá-las nas políticas públicas. A proposta foi criada e produzida por Marcelo Fidalgo, e tem curadoria da artista plástica Gabriela Gusmão, ambos da SMAS."Essa é uma construção dos adolescentes que vivem nos abrigos da prefeitura e que estão aqui manifestando, através da arte, suas angústias, seus sonhos e as possibilidades que eles têm para frente", afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro."A ideia é que esses jovens, em vulnerabilidade e muitas vezes invisibilizados, consigam ser vistos pelo restante da nossa cidade e assim consigam transmitir seus sentimentos e perspectivas de futuro. A gente quer dar visibilidade aos sonhos da juventude carioca", completou Salvino Oliveira, secretário da JUVRio.Nas paredes do Espaço Cultural estão registrados os sonhos dos jovens acompanhados pela rede de acolhimento e Centros de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) com um futuro na área da saúde, da confeitaria, como modelo e até na Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil. "Ser confeiteira é preparar pequenos pedaços de amor", escreveu um jovem. "Eu escolhi a profissão de modelo porque admiro muito os trabalhos feitos nos desfiles", relatou outro. "Dedicar a vida a cuidar de outras", descreveu mais um.A exposição funciona até o dia 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados e domingos, das 17h às 20h. As obras também poderão ser acessadas pela internet. Nesta segunda-feira, parte dos jovens que fizeram os desenhos participaram da inauguração da exposição. De acordo com a gerente de Inovação e Participação Social da Secretaria da Juventude, Clarice Rocha, a parte mais emocionante do projeto foi ver a expectativa de mudança dos jovens."Esse projeto é muito importante, porque ele faz com que essa juventude em vulnerabilidade, que muitas vezes é deixada de lado, quando a gente pensa em políticas públicas da cidade, seja ouvida. A gente acredita na JUVRio que nosso diferencial é entender todas as juventudes. O que mais me emocionou foi ver eles lá hoje, contando a história deles e terem a expectativa de mudança. Eu acho que esse é só o início do que a gente pode construir", afirmou Rocha.Rua Visconde de Silva, nº 292 - Humaitá;