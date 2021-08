Rio de Janeiro

Polícia prende homem suspeito de fazer parte de milícia em Belford Roxo

Com ele, foi apreendido cadernos com anotações do grupo paramilitar que atua no local, um cartão com a descrição de oficial de Justiça e R$ 867 em espécie

Publicado 30/08/2021 19:59 | Atualizado há 1 hora