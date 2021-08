Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Publicado 30/08/2021 20:44 | Atualizado 30/08/2021 20:49

Rio - O Corpo de Bombeiros encerrou o sétimo dia de buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que o casal estava por volta das 18h desta segunda-feira. As equipes retornam aos trabalhos às 6h30 de terça-feira (31), na região da Marambaia, em Pedra de Guaratiba e na Baía da Ilha Grande. O corpo de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, foi encontrado neste domingo (29) , na Restinga de Marambaia, no trecho da Zona Oeste do Rio, mas foi resgatado nesta segunda por conta das condições climáticas adversas.

De acordo com o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), não foi encontrado sinais de violência contra a corretora. "Descartamos a violência, já que o médico legista não tem encontrou vestígio do mesmo. Provavelmente houve um naufrágio e ela ficou muito tempo submersa", disse o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP (Angra dos Reis) e responsável pela investigações. Com esta conclusão, a Polícia Civil trabalha agora com a linha de investigação envolvendo um possível naufrágio.