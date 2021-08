Casal estava desaparecido desde domingo (22) após sair de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Rio - A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (30) que a família confirmou que o corpo encontrado na Restinga da Marambaia neste domingo (29) é de Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, desaparecida desde o último dia 22, com Leonardo Machado de Andrade, de 50. O casal havia saído de barco para ver o pôr do sol em Angra dos Reis.

De acordo com o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª (Angra dos Reis) e responsável pela investigações, apesar da confirmação de familiares, apenas exames mais detalhados vão poder confirmar a identificação da vítima, já que o cadáver estava em avançado estado de decomposição. O corpo será levado para o Instituto Médico Legal no Rio.

"Os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher na Marambaia, e os familiares reconheceram por foto. Mas vamos aguardar a confirmação pelo médico legista. Vamos continuar com as investigações. As buscas pelo Leonardo continuam", disse o delegado.

As buscas pelo casal chegaram ao sétimo dia nesta segunda. Neste domingo, mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram alertados de que um corpo foi encontrado na área militar da Restinga de Marambaia. Por conta do tempo ruim, não foi possível a retirada do corpo.

Nesta segunda, Guilherme Brito, filho de Cristiane, disse que tinha esperança de encontrar a mãe viva.

Barco ainda está desaparecido

A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que o barco tenha afundado. Segundo a polícia, o barco não era obrigado a ter um chip de localização, o que está dificultando o trabalho de busca.

Ainda no domingo, um pescador encontrou a janela de uma traineira idêntica a que o casal estava. Cristiane e Leonardo foram vistos pela última vez em Ilha Grande, quando saíram de barco. O casal estava separado e tentava reconciliação