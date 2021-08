Secretaria Municipal de Habitação e UFF iniciam cadastro de moradores beneficiados por acordo no Jardim Anil - Foto: Divulgação / SMH

Publicado 30/08/2021 19:38

Rio - Equipes da Secretaria Municipal de Habitação e da UFF iniciaram, nesta segunda-feira, o cadastro dos moradores beneficiados pelo acordo de cooperação no Jardim Anil, na Zona Oeste. A SMH espera que a coleta de dados com todos as 230 famílias do local dure quatro semanas. A parceria entre a pasta e a Universidade Federal Fluminense irá regularizar casas de mais de 700 famílias em três comunidades do Rio

A ação tem o objetivo de reduzir os problemas urbanos e sociais no Jardim Anil, no Anil, Jardim Boiúna, na Taquara, ambos na Zona Oeste, e do Morro Azul, Flamengo, Zona Sul. No Jardim Boiúna, a previsão é que 150 famílias recebam o título, enquanto no Morro Azul, cerca de 360 famílias devem ser beneficiadas.

"Esse acordo de cooperação é muito significativo porque vai agilizar o processo de regularização fundiária nessas áreas. E é muito bom ver que a presença dos moradores do Jardim Anil, por onde iniciamos o projeto no município, foi a mais expressiva de todas as comunidades do estado em que a UFF fez esse mesmo trabalho. A parceria já deu certo e, em breve, os moradores estarão com o título de propriedade em mãos", destacou o vice-prefeito e secretário municipal de Habitação, Nilton Caldeira.