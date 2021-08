Habitação e UFF firmam parceria para levar regularização fundiária a comunidades - Foto: Divulgação / Secretaria Municipal de Habitação

Publicado 26/08/2021 16:00

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação e a Universidade Federal Fluminense (UFF) firmaram um acordo para promover a regularização fundiária de três comunidades do Rio. Mais de 700 famílias de Jardim Anil, no Anil, Jardim Boiúna, na Taquara, ambos na Zona Oeste, e do Morro Azul, Flamengo, Zona Sul do Rio, serão beneficiadas. A ação tem o objetivo de diminui os problemas urbanos e sociais nestas localidades.

Nesta quinta-feira, as 230 famílias do Jardim Anil receberam equipes para esclarecer dúvidas sobre o projeto. "Esse acordo de cooperação é muito significativo porque vai agilizar o processo de regularização fundiária nessas áreas. E é muito bom ver que a presença dos moradores do Jardim Anil, por onde iniciamos o projeto no município, foi a mais expressiva de todas as comunidades do estado em que a UFF fez esse mesmo trabalho. A parceria já deu certo e, em breve, os moradores estarão com o título de propriedade em mãos", destacou o vice-prefeito e secretário municipal de Habitação, Nilton Caldeira.

As equipes vão cadastrar os moradores para elaborar o projeto de regularização dos terrenos. Desta forma, as famílias serão proprietárias legais através do título de legitimação fundiária, que dá aos beneficiários garantias e benefícios. Eles terão direito a possibilidade de obter crédito, transmissão por herança e acesso a serviços públicos.