Ação aconteceu em Copacabana, na tarde desta quinta-feira - WhastApp O DIA (98762-8248)

Publicado 26/08/2021 21:13

Rio - Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam, nesta quinta-feira, um homem suspeito de roubar o telefone de um pedestre na Rua Xavier da Silveira, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes realizaram diversas abordagens após denúncias de arrastão e roubos em série pela região.

A prisão acontece quatro dias depois das cenas lamentáveis do último domingo (22), onde moradores de Copacabana, na Zona Sul, voltaram a registrar depredações em coletivos que fazem itinerário pelo bairro. Já nesta quarta-feira (25), pelo menos dois ônibus das linhas 455 e 492 foram quebrados. Frequentadores de um bar na Avenida Nossa Senhora de Copacabana registraram homens pendurados nas janelas de um dos coletivo s.

Com os recentes casos, a PM informou que vai antecipar a 'Operação Verão' deste ano . De acordo com a corporação, a medida entra em vigor a partir do próximo fim de semana. As imagens das depredações repercutiram negativamente e foram classificadas como perigosas.

Violência apavora moradores

A onda de violência assusta a população carioca, principalmente moradores de bairros como Copacabana e Leme, na Zona Sul. No último fim de semana cerca de 30 ônibus foram retirados das ruas por conta de depredações . Segundo a Rio Ônibus, a violência causou um prejuízo de R$ 100 mil para as empresas do transporte.

A concessionária registra mais de cinco mil ocorrência com depredações por ano. A média diária de ônibus retirados de circulação em decorrência de vandalismo é de 15. Média de R$2.000 de prejuízo por ônibus. Metade por perda de receita e metade para custeio de danos. Prejuízo anual de R$10.8 milhões, sem contabilizar os incendiados.

"Essas ações, feitas por uma minoria, prejudicam a sociedade em um todo. Cria um impacto negativo para o trabalhador e na empresa", explica o porta Voz da Rio Ônibus.

O número de assaltos e furtos também aumentou na região. O roubo de rua no mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano passado, registrou um aumento de 83,3% dos casos. Nos sete primeiros meses de 2020 o roubo em coletivo aumentou em 76%. Entre janeiro e julho do ano passado foram 13 registros. Sete primeiros meses de 2021: 23 registros. Aumento de 76,92%.