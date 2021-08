Material apreendido na Dutra - Divulgação

Publicado 26/08/2021 19:07

Rio - Um equatoriano e uma colombiana foram presos em flagrante, nesta quinta-feira, ao transportar 30 tabletes de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Região Metropolitana do Rio. A dupla foi abordada durante uma ação conjunta entre policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o objetivo de reprimir a entrada de armas e drogas na cidade do Rio.

Segundo a PRF, a droga estava em um carro com uma carretinha que vinha de São Paulo. No momento da abordagem, o condutor e a passageira apresentaram grande nervosismo e alegaram que estavam vindo a passeio ao Rio.

Durante uma vistoria, que contou com o apoio de cães farejadores, os policiais descobriram um fundo falso onde a pasta base de cocaína estava escondida. Estima-se que a apreensão tenha gerado um prejuízo de aproximadamente R$ 3,5 milhões aos criminosos.

Os ocupantes do veículo foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico interestadual e foram conduzidos para a Cidade da Polícia Civil, no Jacarezinho, Zona Norte da capital.