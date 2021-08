O secretário Salvino Oliveira durante o lançamento do programa - Reprodução da Internet

Publicado 26/08/2021 18:58

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta quinta-feira, o programa Geração Transformadora, que, até 2024, pretende impactar 70 mil jovens cariocas, direta e indiretamente. O projeto foi anunciado no Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, pelo prefeito Eduardo Paes e o secretário especial da Juventude, Salvino Oliveira.

Segundo a prefeitura, o objetivo do estimular a população de 14 a 29 anos a ter maior participação nas questões sociais da cidade e também criar soluções na área ambiental.

Para a JUVRio, o acesso de jovens aos espaços de discussão política e os canais de participação precisam ser cada vez mais inclusivos, atrativos e plurais. Por isso, o programa quer transformar os jovens em multiplicadores de direitos da juventude, políticas públicas e sustentabilidade.

"Com a criação do programa Geração Transformadora, a JUVRio busca ampliar a participação dos jovens para que eles percebam a importância dos seus atos. A gente deseja que os jovens compreendam a política a partir das estruturas que os cercam. E, assim, saber que, do preço do pãozinho à geração de empregos, eles são afetados por decisões políticas. O jovem precisa estar a par, cobrar medidas do poder público e participar da vida política de forma intensa, propositiva e avaliativa", destacou o secretário da Juventude, Salvino Oliveira.

Programa prevê bolsa-auxílio

Os dois primeiros projetos do programa serão o Laboratório de Inovação para Mediação Sociopolítica (Lab.JUV-Rio) e o Sementes do Amanhã, que vai incentivar o debate e a criação de projetos nas áreas de meio ambiente, clima e sustentabilidade.

Já o Lab.JUV-Rio, que prevê bolsa-auxílio aos participantes, é um projeto que busca democratizar o acesso dos jovens aos espaços de debate público e trazê-los para a discussão sobre 'a cidade que queremos'. Os cariocas de 15 a 29 anos vão poder participar de espaços de escuta ativa, virtuais e presenciais para a construção conjunta de ideias que gerem impacto social.

A 1ª edição do Lab.JUV-Rio vai tratar das demandas que estão sendo debatidas mundialmente por meio da Agenda 2030 da ONU. A ideia é apresentar os 17 ODS, que estão divididos de forma equilibrada em três dimensões: social, econômica e ambiental. A duração total do programa é de 60h e a meta é que 900 jovens participem do Lab.JUV-Rio até 2024, cada um recebendo bolsa auxílio.

Segundo a prefeitura, o Sementes do Amanhã vai promover iniciativas lideradas pelos jovens participantes, por meio de um programa de aceleração, com fomento para 15 projetos selecionados. Eles terão que propor soluções para os desafios ambientais que impactam diretamente a comunidade.

O ciclo de formação será de 40h, de encontros virtuais e oficinas práticas presenciais, com a meta de atingir 1.200 jovens até 2024. Além dos encontros e oficinas, o projeto prevê a realização de visitas técnicas a viveiros e hortas, nas quais os participantes poderão conhecer o trabalho de produção de mudas nativas e de alimentos orgânicos.

Os dois segmentos pretendem impactar 12 mil jovens direta e indiretamente até 2024. As inscrições para as formações das turmas serão disponibilizadas nos canais oficiais de comunicação da JUVRio (@juvrio).