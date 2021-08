Cartaz compartilhado pelo Disque Denúncia de Angra dos Reis pede informações que ajudem na localização de casal - divulgação

Publicado 26/08/2021 19:55

Rio - O Disque Denúncia de Angra dos Reis divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz que pede ajuda na localização do casal que desapareceu após sair de barco para passeio na Ilha Grande. Leonardo Machado de Andrade, 50 anos e Cristiane Nogueira da Silva, 48, são procurados desde domingo, quando teriam saído sozinhos em embarcação para assistir ao pôr do sol em uma praia na ilha.

Os militares dos quarteis de Angra dos Reis, Sepetiba e Frades seguem realizando buscas pelo casal nas praias da região, mas nenhuma embarcação com as características do barco usado pelos dois foi localizada.

O cartaz compartilhado nas redes sociais do Disque Denúncia de Angra traz a foto do casal e pede qualquer informação que ajude na localização. Quem souber de algo que ajude na identificação do paradeiro, deve ligar para o 0300 253 1177.

De acordo com relato compartilhado pelo filho de Cristiane, Guilherme Britto, após conversas com locais, ele teria sido alertado sobre a possibilidade de o casal ter sido vítima de "piratas".

Ao DIA, o delegado responsável pelas investigações Vilson de Almeida, da 166ª DP (Angra dos Reis), disse que não há nenhum registro recente de ataques ou roubos no mar, as conhecidas 'atividades piratas', contudo, não descartou essa linha de investigação. "Não é a linha mais forte que temos no momento, já que não temos nenhum indício, mas também não podemos descartar", explicou.

O caso

Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo, ex-padrasto de Guilherme, e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles. "A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme.



Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.



Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.