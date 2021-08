Projeto do governo oferece serviços de isenção de taxas para emissão de documentos - Foto: Divulgação / Nelson Perez

Projeto do governo oferece serviços de isenção de taxas para emissão de documentosFoto: Divulgação / Nelson Perez

Publicado 26/08/2021 18:28

Rio - A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos promoverá, neste sábado, ação que irá oferecer isenção de taxas para documentos aos moradores de Curicica, na Zona Oeste do Rio. O projeto Social+Presente também oferece isenção para certidões de casamento, nascimento e óbito, de RG e CPF, além de informações sobre vagas de emprego.

"O Social + Presente é uma iniciativa do governo do Rio para levar serviços básicos às pessoas nos seus bairros. Teremos uma edição a cada sábado, atendendo à população nas regiões mais vulneráveis do estado", afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal. “Estamos juntando forças com o objetivo de garantir a dignidade das pessoas. A população do Rio de Janeiro não tem tempo a perder e o governo Claudio Castro não vai deixar ninguém para trás na recuperação econômica”, completou.

O evento vai ocorrer na Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque, Rua Iperó, s/n, em Curicica. O projeto é uma parceria com a Fundação Leão XIII, Fundação Santa Cabrini e Fundação para Infância e Adolescência (FIA/RJ).



SERVIÇO



Social + Presente leva mutirão de serviços a Curicica no sábado, 28

Data: 28 de agosto de 21

Horário: das 10h às 14h

Local: Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque, Rua Iperó, s/n, em Curicica