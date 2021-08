Feira da Rua do Lavradio - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Publicado 26/08/2021 17:56

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quinta-feira (26), o projeto de lei que torna a Rua do Lavradio e seus arredores Patrimônio Patrimônio Imaterial do Estado do Rio. A Região fica na Lapa, na área central do município do Rio. A medida é de autoria do deputado André Ceciliano (PT), presidente da Casa. O texto seguirá para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.



"A Rua do Lavradio faz parte da história do Rio de Janeiro, pois, com apenas 700 metros de extensão, já abrigou alguns dos mais elegantes endereços do Rio Antigo e foi cenário de escritores como Machado de Assis, Lima Barreto e João do Rio", justificou o presidente da Casa.



O projeto abrange todos os imóveis e eventos culturais realizados na extensão da rua, inclusive a Feira de Antiguidades, conhecida como Feira do Lavradio. Com a aprovação da medida, o Poder Legislativo em conjunto com o Poder Executivo Municipal, poderão realizar estudo de impacto para dar início a investimento e manutenção dos imóveis, incluindo o abatimento ou a isenção de tributos municipais condicionados à manutenção das características históricas dos imóveis.