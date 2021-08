Governador na cerimônia de abertura do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Vale do Café - (Imagem: Divulgação)

Publicado 26/08/2021 17:34

Realizado hoje (26), em Vassouras, no Vale do Café, a primeira edição do Fórum Regional do Turismo Fluminense deu início ao projeto de retomada do setor no estado do Rio de Janeiro. Promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado (TurisRio), o evento faz parte do "Turismo RJ + Perto", programa que une prefeituras, trade turístico e Estado com o objetivo de preparar as 12 regiões turísticas fluminenses neste momento de avanço da vacinação contra a Covid-19. "Estamos fazendo a retomada consciente. Só aqui em Vassouras já temos 75% da população vacinada. O Rio já está com níveis bem avançados na primeira dose e estamos batalhando agora na segunda dose para permitir que já no fim do ano o turismo esteja em pleno vapor", disse o governador Cláudio Castro.

Sobre a escolha do Vale do Café, que contempla 15 cidades, para sediar o fórum inaugural, Castro destacou que diante da grande demanda reprimida durante a pandemia, a proximidade da região com as fronteiras favorece um maior fluxo de turistas. "Ou a gente investe no turismo no estado todo ou não haverá investimento para ninguém, porque a realidade é que nenhuma cidade é mais importante que a outra. Um Rio de Janeiro forte é um interior fluminense forte. É preciso investir em outras matrizes econômicas para que não fiquemos tão dependentes do petróleo, que é finito. O turismo é um dos pilares do desenvolvimento, juntamente com a infraestrutura, a logística e outros que estão no recém-lançado PactoRJ. A mensagem hoje é de otimismo", disse o governador, que em seu discurso na cerimônia de abertura lamentou a tristeza causada pela pandemia e alertou para o fato de que setor turístico foi um dos mais afetados pela crise sanitária. "Por isso, fiz questão de sentar com toda a cadeia produtiva de vários segmentos para dialogar e saber como cada um poderia contribuir com o Estado. E, com trabalho e muitas ações, a atividade econômica voltou a crescer no Rio de Janeiro. Nos últimos três meses, nosso estado está entre os três que mais abriram vagas de emprego. Somente em julho foram 16 mil ", ressaltou.

A próxima edição do fórum já foi anunciada e será realizada em setembro na Costa do Sol, como antes era conhecida a Região dos Lagos do estado. "É muito importante fóruns como esse para que as cidades possam mostrar suas belezas e produtos. A união de agricultura, esporte, artesanato e turismo é fundamental para que a gente faça esse verdadeiro ciclo do turismo, que é cultural e econômico", explicou o governador, que durante o evento em Vassouras assinou, junto ao secretário de Turismo Gustavo Tutuca, um termo de cooperação técnica com os prefeitos do Vale do Café para fomentar o artesanato local.

Castro revelou que o maior investimento no turismo será realizado no último trimestre do ano, com a vacinação contra Covid-19 em estágio mais avançado. Segundo ele, a partir de outubro serão destinados R$ 12 milhões para a divulgação do Rio de Janeiro na alta temporada. "O turismo colabora demais com a empregabilidade. Com ele, você retoma o emprego e toda a cadeia econômica. Fora a questão social, porque as pessoas precisam voltar a ter renda e atividade. O turismo e os serviços em geral são os grandes empregadores do estado", concluiu o governador.