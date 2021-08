Museu do Café, em Vassouras - Vale do Cafe Convention & Visitors Bureau

Museu do Café, em VassourasVale do Cafe Convention & Visitors Bureau

Publicado 26/08/2021 07:00

Promover e fomentar o turismo em todas as regiões do Rio de Janeiro. Estes são alguns dos principais objetivos do Fórum Regional do Turismo Fluminense, que estreia no dia 26 de agosto, em Vassouras, no Vale do Café. A iniciativa faz parte do programa Turismo RJ + Perto, da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), que visa a integração e união de esforços de todos para o desenvolvimento do setor no cenário de retomada das atividades.

O Vale do Café é a denominação turística para o conjunto de 15 municípios da região do Vale do Paraíba do Sul Fluminense, localizado a cerca de 120 km da cidade do Rio. A região, na década de 1860, produzia 75% do café consumido no mundo e garantiu ao Brasil a condição de líder mundial na produção e exportação do produto.

As cidades que formam o Vale do Café são: Barra do Piraí, Barra Mansa, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

Com seu potencial turístico voltado para a história e a cultura, o cenário encanta um número cada vez maior de pessoas, principalmente bela natureza exuberante e pelas referências ao tempo do Brasil Império.

Na programação do Fórum Regional do Turismo Fluminense, estão palestras, mesas de discussão e painéis que abordarão assuntos relevantes para o setor, como a importância do turismo e da cultura para o desenvolvimento sustentável da região, cenário econômico, segurança, divulgação, além de perspectivas pós-pandemia.

Oportunidades para toda a região

O Fórum Regional do Turismo Fluminense, em Vassouras, prevê na sua programação duas rodas de debate com representantes do setor, para falar sobre temas relacionados à retomada das atividades econômicas da região. No dia 26 de agosto, às 15h, acontecerá a mesa “Do potencial ao comercial: transformando atrativos turísticos em produtos”. Em seguida, às 16h, a pauta será “Segmentação turística: estratégias especiais para experiências memoráveis”.

O evento contará com a participação de representantes da administração estadual, da iniciativa privada, além de autoridades, empresários e outros representantes dos 15 municípios do Vale do Café e do trade

turístico.

Para Gustavo Tutuca, o encontro é uma grande oportunidade de desenvolver estratégias para o fortalecimento do turismo fluminense. O secretário também destaca a importância do projeto Turismo RJ + Perto não só para quem trabalha no setor, como também para quem deseja voltar a conhecer novos lugares com segurança.

"Estar perto dos municípios, ouvindo suas demandas e oferecendo oportunidades para debater o desenvolvimento do turismo regional, é fundamental na preparação do Rio de Janeiro para o cenário de retomada. Com o avanço da vacinação e a demanda reprimida por conta da pandemia, o turismo começa a se recuperar e os municípios devem estar preparados. O Turismo RJ + Perto tem exatamente a função de dar apoio a todos aqueles que estão juntos para o fortalecimento do setor", explica Tutuca.

Integrantes das equipes da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio também estarão à disposição para atender os municípios e o trade no evento. O Cadastur e o Programa Estadual de Artesanato terão, ainda, um espaço especial. Representantes da cidades participantes do Fórum estarão em mesas expositoras, mostrando um pouco de suas tradições, gastronomia e artesanato. Um evento que promete entrar para a história da região, dando voz aos protagonistas da atividade turística.

Destaque em novelas

O famoso Vale do Café ganhou um destaque ainda maior com a estreia da novela ‘Nos Tempos do Imperador’, da Rede Globo, que usou diversos locais da região para gravações. A produção, que é protagonizada pelos atores Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes, utiliza fazendas situadas nas cidades de Barra do Piraí e Rio das Flores como locações.

A atual novela da faixa das 18h, no entanto, não foi a única a retratar a região. O mesmo já havia acontecido nas clássicas ‘Escrava Isaura’, de 1976, e ‘Sinhá Moça’, de 1986, também produzidas pela Globo, e em ‘Dona Beija’, exibida pela extinta TV Manchete.