Publicado 13/08/2021 15:54

Fortaleza - Nesta sexta-feira, 13, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi vaiado em um evento na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, no Ceará, ao citar a presença de um deputado aliado. O situação ocorreu durante uma solenidade que os dois participavam para entrega de 2,8 mil moradias populares.



"Também aqui o deputado federal Pedro Augusto", informa o presidente à plateia, que prontamente passa a vaiar.

Logo, Bolsonaro completa: "As manifestações vindas do povo são sempre bem-vindas. Dificilmente teremos um político que já não passou por situações antagônicas. Isso serve para redirecionar, muitas vezes, o nosso trabalho. Raramente, vamos encontrar um político que não tenha sido aplaudido ou vaiado. Mas faz parte da regra do jogo. A reflexão e o redirecionamento faz parte da humildade de qualquer ser humano”, disse Bolsonaro em resposta às pessoas que participavam do evento.

Veja o vídeo do momento:

Em evento no Ceará, Bolsonaro anuncia a presença do deputado Pedro Augusto, aliado do presidente, e parlamentar é vaiado; assista pic.twitter.com/IGMERojGgV — Aldo Al-Ma'ida (@AldoAlmeidaBR) August 13, 2021