Lord of Darkness artista Luke Ross - Divulgação

Publicado 12/08/2021 16:36

Rio - Pela primeira vez em 11 edições, a ArtRio terá um estande exclusivo de criptoarte: a Metaverse Agency, galeria brasileira focada no segmento de arte digital. Monitores exibirão obras de artistas nacionais e internacionais.

Entre os artistas selecionados estão os percursores da criptoarte no Brasil, Vamoss e Monica Rizzolli; Rejane Cantoni, referência em arte e tecnologia, criadora da primeira instalação em NFT brasileira; Paula Klien e Alexandre Rangel, com projetos de vídeo-arte; o artista Adhemas, com diversos prêmios em Cannes e indicação ao Emmy; Patricia Costa, com cenas do cotidiano; a estreia de dois artistas contemporâneos nessa nova mídia: Alexandre Murucci - escultor, cenógrafo premiado, diretor de arte - e Beto Gatti - que mistura pintura com fotografia -; os quadrinistas Mike Deodato - responsável pelos traços dos super-heróis mais populares como Hulk, Thor e Homem-Aranha - e Luke Ross - tem como principais trabalhos os quadrinhos "Spectacular Spider Man" e "Justice League" -, além do alemão Mario Klingemann - conhecido por seu trabalho envolvendo redes neurais, código e algoritmos e do espanhol Javier Arréz, pioneiro em criptoarte e ganhador da Bienal de Arte de Londres.O CEO da Metaverse Agency, Byron Mendes, selecionou as séries de Vamoss, "Sacred Masculine" (O Sagrado Masculino), composta de três obras (Integração, Natureza e Cosmos), de Beto Gatti "O Interior do Muro Invisível" com as obras "O Espelho em Movimento" e "O Tempo da Flor" e de Monica Rizzolli a Série "Wandering".