Parceira de Tarcísio Meira, Glória Menezes contracenou com o marido em diversas novelas. O ator, que faleceu nesta quinta-feira , em decorrência de complicações da Covid-19, era apaixonado pela atriz . Em entrevista para a 'Memória Globo', o ator contou como foi a reação ao conhecê-la pela primeira vez.

"Conheci Glória quando estava ensaiando uma peça, 'Chaga de Fogo'. Eu estava ensaiando quando a vi passar no palco, ela iria tratar com um produtor. Pensei: 'que mulheraço, que mulher bonita'", contou Tarcísio.



Na entrevista de 2005, Tarcísio também comentou sobre o que achava do lado profissional da atriz. "A Glória é uma grande atriz, muito talentosa e que sempre me apoiou muito, me deu a deixa certa", disse.

Tarcísio Meira morreu aos 85 anos por conta da Covid-19 . Ele estava internado há seis dias. O quadro de saúde de Tarcísio foi mais crítico do que o de Glória Menezes. A atriz apresenta sintomas leves da doença e segue internada no quarto. O ator estava na unidade de tratamento intensivo (UTI) e precisou ser intubado e passar por diálise.

A assessoria de Tarcísio Meira divulgou um comunicado oficial confirmando a morte do artista. "Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira nosso eterno João Coragem que lutou bravamente contra essa terrível doença, agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados", diz a nota