Evento do Senac RJ contará com um programação online e gratuita entre os dias 16 e 19 deste mêsImagem Arquivo

Publicado 11/08/2021 14:11

Rio - A pandemia acelerou o desenvolvimento do segmento de Tecnologia da Informação, exigindo maior investimento das empresas para acompanhar a transformação digital e cada vez mais profissionais qualificados para atender à demanda do mercado. Dados do International Data Corporation (IDC) Brasil apontam que, mesmo sob o impacto da pandemia, o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil deve crescer 7% em 2021; e o mercado de TI, 11%.



Para debater as atualizações do segmento de Tecnologia da Informação e as competências profissionais necessárias para se destacar neste mercado, o Senac RJ realiza de 16 a 19 de agosto o evento back_end_front, que reúne especialistas e profissionais das áreas de TI e Design em uma programação online e gratuita, que inclui bate-papos, entrevistas e web aulas com emissão de certificado de participação. Toda a programação será transmitida no canal do Senac RJ no YouTube, sempre a partir das 18h. A inscrição pode ser feita em http://www.rj.senac.br/backendfront.



O evento é ancorado em quatro grandes áreas do mercado de Tecnologia da Informação, tendo um tema a cada dia: Análise de Dados, Programação, Infra e Redes e Design Digital. Ao longo dos quatro dias do evento serão apresentados assuntos como o uso do Power BI para Análise de Negócios, Criação de App, Crescimento da Área de Infra e Redes, Certificação e Mercado e Motion Graphics e Mídias Digitais, conferindo aos participantes um panorama das principais inovações e tendências das áreas de TI e Design.



Para cada dia do evento, complementando a aprendizagem do back_end_front, serão disponibilizados gratuitamente e-books sobre temas como Ataques Cibernéticos, com dicas para garantir a segurança da rede; e o Mercado de TI pós-pandemia, que aborda o cenário e as perspectivas futuras do setor.

Cronograma

Dia 16 | ANÁLISE DE DADOS

18h - Uma Visão do Mercado > Camila Laércio, Gutierri Belo e Banco de Oportunidades

19h - O Mercado para Analistas na Visão do RH > Rafael Sommerfeld e Vivien Lee Mamedio

20h - Automatizando Tarefas com Python > Germano Santos

21h - Como Usar o Power BI para Análise de Negócios > Cláudio Bonel



Dia 17 | PROGRAMAÇÃO

18h - Mercado e Desenvolvimento Profissional > Paulo Thiago, Gutierri Belo e Banco de Oportunidades

19h - Oportunidades em Programação > Gustavo Guanabara, Renata Ávila, Johnny Tafur

20h - Crie seu APP > Clayton Oliveira

21h - Como preparar jovens para atuar no desenvolvimento de Tecnologias Convergentes Avançadas? > Maria Luiza Reis - ASSESPRO



Dia 18 | INFRA E REDES

18h - Uma Visão do Mercado > Eleazar Albino e Banco de Oportunidades

19h - Crescimento da Área, Certificação e Mercado > Gabriel Bello

20h - Empreenda Consertando Smartphones > Livaldo Murga

21h - Como Instalar o Wi-fi e Melhorar o Sinal? > Rodrigo Penha



Dia 19 | DESIGN DIGITAL

18h - Perfil Profissional Ideal > Yann Marques e Banco de Oportunidades

19h - Motion Graphics e Mídias Digitais > Tiago Macgiver

20h - Marcas Abertas para uma Sociedade em Rede > Ricardo Leite

21h - Design Digital no Brasil - O Futuro da Profissão > Silvia Schnaider, Johnny Soares, Gabriela Silveira, Vinícius Guimarães e Axel Sander