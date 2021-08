Micro e pequenas empresas selecionadas passarão por capacitações coletivas e individuais - Divulgação

Micro e pequenas empresas selecionadas passarão por capacitações coletivas e individuaisDivulgação

Publicado 09/08/2021 10:37

Rio - O Sebrae Rio, em parceria com a Vale, abriu inscrições para o 2° Edital de Seleção do Projeto de Desenvolvimento de Empresas da Cadeia de Valor da Vale e do seu entorno. Ao todo, serão disponibilizadas 20 vagas destinadas para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), prioritariamente localizadas na região da Baía de Sepetiba (Mangaratiba e Itaguaí), Angra dos Reis e Seropédica.

Caso a totalidade de vagas não seja preenchida, MEs e EPPs de Paraty, Paracambi, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo e Nilópolis também poderão participar. As empresas interessadas podem realizar sua inscrição pelo link (https://conteudos.rj.sebrae.com.br/lp-polos-competitivos-2021) até o dia 22 de agosto.



Durante nove meses (setembro de 2021 a maio de 2022), as micro e pequenas empresas selecionadas passarão por capacitações coletivas e individuais, com foco em atividades voltadas para o aumento de produtividade e competitividade, além da participação em uma rodada de negócios, com a possibilidade de eventualmente firmar acordos comerciais. As atividades serão on-line e/ou presenciais.



“As micro e pequenas empresas precisam estar mais próximas das grandes empresas. Esse edital é uma oportunidade para que os pequenos negócios tenham contatos comerciais com uma grande empresa como a Vale e outras companhias do mesmo segmento para fortalecer seu posicionamento no mercado. É importante trazer conhecimento e passar orientações das especificações que uma empresa desse porte necessita”, explica Wilton Victorio, coordenador de Polos Competitivos do Sebrae Rio.



Noventa por cento do orçamento do projeto será subsidiado pela Vale e pelo Sebrae Rio. Os 10% restantes (R$ 1.825,00) correspondem à contrapartida financeira que deverá ser paga pela empresa selecionada, com possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros no cartão de crédito ou início do pagamento somente em janeiro de 2022.



Ações do projeto

Publicidade

Um conjunto de atividades que incluem palestras, oficinas, cursos, consultorias individuais, sessão de negócios será realizado com o objetivo de desenvolver e aprimorar as competências de gestão das micro e pequenas empresas, adequando-as aos requisitos de compras de uma grande empresa.

Na fase inicial do projeto, será feito um diagnóstico que avalia a maturidade de gestão da empresa, para orientar o plano de trabalho. Em seguida, serão realizadas oficinas sobre Política de Compras da Vale; Indicadores de Desempenho e Gestão, Gestão Legal, Segurança e Saúde Ocupacional, Compliance, além de cursos sobre Planejamento Estratégico, Líder Coach e Gestão Financeira.