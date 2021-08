Mirella Gêma Lacração foi exilada - Reprodução

Rio - A edição da noite desta terça-feira do "Ilha Record" foi marcada por uma eliminação surpresa, muitas brigas e um pedido de desculpas. Logo no início do episódio o público viu uma briga entre a cantora Valesca Popozuda e MC Negão da BL. Tudo começou quando Laura Keller disse que apoia o discurso de sororidade, união entre as mulheres, mas que também pode votar em uma mulher caso seja necessário.

"Não estou falando que vou votar em sicrano ou beltrano, você não sabe em quem vou votar. Mas por que vou ficar mantendo esse: 'Ah, não vou votar em mulher', se vou ter que me proteger?", disparou Valesca Popozuda.

"Então você vota em todo mundo, certo? Só não estou entendendo o porquê isso não funcionou com o Dinei, então você não gostava dele. Vocês levantaram a porr* da bandeira [feminista]", gritou MC Negão da BL. "Não amigo, pera aí! Gostava dele! Vou lutar sozinha como? Todo mundo diz que precisa de um homem para ir junto", rebateu Valesca.

Em determinado momento da briga, Negão da BL saiu de perto de Valesca e sentou em frente a Laura Keller. "Eu gosto de conversar com pessoas educadas", disse.

Mais tarde, após o comentário, Valesca admitiu ter ficado chateada com o colega durante uma dinâmica em que os participantes teriam que classificar os colegas como "tubarão, polvo, água-viva, alga e tartaruga". "Vou falar só uma coisa para você: quando eu falo alguma coisa para alguém, me comprometo com alguém, eu me comprometo e falo o que eu vou fazer. Se eu aperto a mão de alguém, eu aperto a mão e está certo. Primeiro, eu sei respeitar as pessoas, e, hoje, você disse que eu não tinha educação. Então, assim, você me respeita, porque eu sou mulher para caralh* para vir um fedelho [falar isso], nem o meu filho me desrespeita", esbravejou a funkeira.

Negão da BL ouviu tudo calado e Valesca continuou seu discurso. "Você presta atenção como você fala comigo. É muito fácil tapar o ouvido, olhar para Antonela [Avellaneda] e falar que eu não tenho educação. Para mim, eu não tenho o que falar de você", completou a cantora, jogando a foto do colega no chão.

Pedido de desculpas

Depois que traiu a equipe Esmeralda na semana passada, Thomaz Costa resolveu pedir desculpas. "Eu estava até pensando, eu ia esperar reunir todo mundo lá na casa para eu conversar, olhando no olho de cada um. Eu queria aproveitar para pedir desculpas para a minha equipe, porque eu estou sendo julgado por um erro que eu tive, que foi pela pressão, foi a minha primeira decisão", iniciou.

"Eu tive um erro e assumi", completou Thomaz. Dinei, que estava assistindo a tudo do exílio, disparou: "Eu estou pagando pelo seu erro".

Eliminação da "alga" da casa

Mirella, a Gêmea Lacração, foi considerada a "alga" da casa na dinâmica de terça-feira e acabou sendo eliminada do jogo. "Chocada", disse a dançarina ao descobrir que deixaria a disputa. Ela deixou um pedaço de mapa para Any Borges.

"Fica um aviso para vocês: vocês estão no jogo e é para jogar", disse a apresentadora Sabrina Sato ao anunciar a eliminação de Mirella. "Eu não me arrependo do jeito que eu fui", disse Mirella ao arrumar as suas coisas. "É ruim ver uma pessoa indo embora, ainda mais quando é uma pessoa querida", lamentou Valesca.

Agora, Mirella se juntará a Dinei no Exílio, onde poderá assistir a tudo o que acontece na vila.