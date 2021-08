Em formato 100% digital e gratuito, o curso do Proa pretende ir além de ensinar técnicas de como falar e se portar em uma entrevista de emprego ou produzir um currículo incrível - Divulgação

Em formato 100% digital e gratuito, o curso do Proa pretende ir além de ensinar técnicas de como falar e se portar em uma entrevista de emprego ou produzir um currículo incrívelDivulgação

Publicado 05/08/2021 17:10

O Instituto Proa oferece 6 mil oportunidades de desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda no Rio de Janeiro. Em seu primeiro mês na cidade, já teve mais de 1,7 mil aprovados que irão se aperfeiçoar para o mercado de trabalho e se conectar com vagas de emprego. Os jovens que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro emprego terão acesso gratuito à plataforma online, que oferece 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo. As inscrições acontecem até dia o dia 17 de setembro e a previsão de início das aulas é dia 20 de setembro.

Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio.

Em formato 100% digital e gratuito, o curso pretende ir além de ensinar técnicas de como falar e se portar em uma entrevista de emprego ou produzir um currículo incrível. O objetivo do curso é a construção de profissionais sólidos, que pensem em sua carreira de maneira clara e objetiva, com autoconhecimento e capacidade de se desenvolver corporativamente.

A Plataforma PROA oferece módulos que passam por Autoconhecimento (20 horas), Planejamento de Carreira (20 horas), Projeto de Vida (20 horas), Raciocínio Lógico (20 horas), Comunicação (20 horas) e Trilha Técnica de Dados ou Trilha Técnica de Varejo (50 horas/opcional). Ao final, os alunos que concluírem estarão aptos para participarem de processos seletivos com mais segurança para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Ao final do curso todos recebem certificado de conclusão emitido pelo Proa e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado.



“Qualificação e Empregabilidade caminhando juntas, essa é a marca da SMTE. Não há nada mais valioso para mudança de perspectiva de um jovem com poucas oportunidades, do que o investimento em aprendizado e capacitação para o seu futuro. Esse tem sido o norte do Governo Eduardo Paes, investimento na geração de emprego e renda, qualificação profissional, políticas públicas voltadas à juventude, à mulher e às pessoas em vulnerabilidade social. O Rio já está voltando a dar certo”, diz Sérgio Felippe, secretário Municipal de Trabalho e Renda (SMTE).



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai participar ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho. "A presença de profissionais qualificados é fundamental para atrair novas empresas e investimentos. Quanto maior a capacitação, maior a produtividade e a competitividade do Estado", explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.



“Estamos muito felizes em conectar esses jovens de 17 e 22 anos a oportunidades para entrarem no mercado de trabalho. Entrevistamos mais de 70 empresas com o objetivo de entender as reais demandas, assim como as competências necessárias para os jovens estarem preparados para o início de carreira. Vai ser incrível ver esses mais de 1.700 jovens do Rio transformarem suas vidas”, afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto Proa.



A iniciativa conta com a parceria da Procter&Gamble, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais (SEDEERI) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN RJ).



As inscrições para as turmas de setembro já estão abertas no site: https://plataforma.proa.org.br/