Todas os cursos acontecerão de maneira virtual Divulgação Univeritas

Publicado 04/08/2021 11:32

A Univeritas – Centro Universitário Universus Veritas Rio de Janeiro promove, gratuitamente, mais uma edição do Projeto Capacita. A atividade consiste em cursos de extensão nas áreas de Exatas, Humanas, Saúde e Negócios, que acontecem até o dia 13 deste mês. As vagas estão abertas a qualquer interessado em aprimorar estratégias em atividades que estão em alta no mercado de trabalho. Todas os cursos acontecerão de maneira virtual.

A coordenadora acadêmica do Univeritas Rio, Louise Dias, reforçou a necessidade de complementar os estudos. “O Centro Universitário tem um imenso prazer em proporcionar, gratuitamente, cursos de altíssimo nível para a sociedade. As aulas são ministradas por nosso corpo docente”, destacou.

Ao todo, serão 28 cursos ofertados pela Instituição, com 200 vagas para cada atividade. Entre as opções para qualificação estão: Análise Jurídica e Ambiental do caso Samarco; Contribuições da Psicologia para a Construção da Carreira e de Projeto de Vida com Significado no Trabalho; Criação de páginas Web; Roda de Mestres com artistas professores do ensino básico; Rotulagem Nutricional; Mitos e verdades sobre zoonoses e felinos; Marketing para pequenos negócios; Biossegurança em odontologia - laboratório e clínica; Escrita acadêmica; entre outros.

As atividades se dividem em variados horários nos três turnos - manhã, tarde e noite. Para saber outras informações sobre os cursos disponíveis e obter os formulários de pré-inscrições, os interessados devem acessar *este link e aguardar a confirmação no e-mail cadastrado.

Confira o link para inscrição: https://extensao.ung.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=36263.