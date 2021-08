Associação Sementes de Luana Muniz funciona em casarão, na Av. Mem de Sá, na Lapa - Divulgação

Rio - Integrantes da Associação Sementes de Luana Muniz, ONG de apoio a travestis e pessoas trans, fazem vaquinha para quitar dívidas e manter sede do projeto funcionando na Lapa, na Região do Centro. Funcionando desde os anos 80, o espaço aberto pela ativista LGBTQIA+ Luana Muniz, que faleceu em 2017, fica na Av. Mem de Sá e abriga projetos sociais. Meta da campanha é alcançar R$ 14.500.



O valor, segundo as organizadoras da ação, cobriria despesas de aluguéis já vencidos e os meses até o fim do ano. A situação do órgão se agravou nos últimos meses, com a dificuldade de obter ajudas e parcerias.



"Hoje essa casa fechando, nossas atividades serão interrompidas. Sem um espaço físico não temos como receber e guardar as cestas básicas que são repassadas para as trans locais, perderíamos também as salas de aulas onde acontecem as oficinas, que já estão com data prevista de retorno para outubro de 2021, além de perdermos o local onde fazemos os atendimentos para as associadas e os quartos onde se hospedam de forma temporária travestis e mulheres trans migrantes de outras localidades do Brasil", diz comunicado enviado pelos organizadores.



Para fazer a doação de qualquer valor, o link de acesso é o vaka.me/2323399. Até o momento, a organização já arrecadou R$ 2.378,00 dos R$ 14.500,00 necessários. A campanha não tem data para terminar.



Obras no espaço

Desde a morte de Luana, vítima de problemas pulmonares, o casarão chegou a ser cedido pelos proprietários à pessoas com objetivo de manter as atividades do projeto, sem custos de aluguel na época. Contudo, a casa acabou sendo alvo de uma fiscalização e foi lacrada. Após isso, os proprietários voltaram a ser procurados, mas, dessa vez, o acordo para permanência das atividades foi firmado com a cobrança de aluguel.



Além dos custos de aluguel, a associação conta que tiveram custos extras com a manutenção do imóvel. Uma vez que o casarão teria sido depredado pelos antigos ocupantes. Os gastos dificultaram ainda mais a manutenção do pagamento em dia dos aluguéis.