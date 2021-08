35ª DP (Campo Grande) - Google Maps

35ª DP (Campo Grande)Google Maps

Publicado 26/08/2021 16:43

Rio - Um aposentado foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, suspeito de perseguir uma idosa, que trabalhou em sua residência, mas abandonou o trabalho após ser assediada, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O homem foi detido por agentes da 35ª DP (Campo Grande), segurando uma faca.



Segundo a Polícia Civil, a diarista começou a ser perseguida há cerca de dois meses, quando o aposentado mostrou o órgão sexual para a vítima enquanto a mulher fazia faxina. Assustada e com medo, a idosa abandonou o serviço e contou o ocorrido para alguns vizinhos conhecidos.



A partir de então, o aposentado começou a perseguir e a ameaçar a vítima. Na última tentativa de agressão, o homem a ameaçou de morte e a vítima decidiu procurar a delegacia. Após o relato da mulher, uma equipe da unidade realizou buscas e conseguiu prender o aposentado que, diante dos policiais, continuava com as ameaças à vítima com uma faca em punho.



Os envolvidos foram levados à delegacia e o homem continuou reafirmando o desejo de vingança contra a vítima. Ele foi preso em flagrante e a faca apreendida.