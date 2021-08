Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto na Bahia - Reprodução

Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto na BahiaReprodução

Publicado 26/08/2021 16:40

Rio - Todas as testemunhas foram ouvidas, nesta quinta-feira, em audiência que julga os quatro acusados de integrarem a milícia de Rio das Pedras e Muzema , na Zona Oeste do Rio. A sessão começou ao meio dia e precisou ser interrompida por volta das 15h, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). O major da PM Ronald Paulo Alves Pereira e Maurício Silva da Costa, o "Maurição", tenente reformado da Polícia Militar, eram chefes do grupo miliciano ao lado do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega.