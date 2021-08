O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Foto: Reprodução

Publicado 26/08/2021 16:10

Rio - A Polícia Civil vai investigar um caso de agressão em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um casal sendo espancado por traficantes da comunidade conhecida como Rua da feira, no bairro Barro Vermelho.

As investigações estão a cargo da 73ª DP (Neves). Segundo investigadores, a vítima não compareceu à distrital para registrar a ocorrência, mas a polícia teve acesso ao caso através de divulgação nas mídias sociais. O objetivo é identificar todos os envolvidos.

Nas imagens, é possível ver um homem com um pedaço de pau agredindo o casal. A sessão de tortura, segundo moradores da comunidade, aconteceu na tarde da última segunda-feira.

A polícia apurou que a jovem era namorada de um suposto traficante da comunidade que não teria aceitado o termino do relacionamento e a acusou de traição com outro traficante. Os investigadores também tentam identificar a ligação da jovem com o rapaz agredido.

A comunidade é chefiada pelo traficante Leilson Ferreira, o Pivete. Segundo investigadores, as agressões não aconteceriam sem a ordem dele.