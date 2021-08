Rio de Janeiro

Secretaria de Habitação e UFF fazem ação para promover regularização fundiária em comunidades do Rio

Mais de 700 famílias de Jardim Anil, no Anil, de Jardim Boiúna, na Taquara, ambos na Zona Oeste, e do Morro Azul, Flamengo, Zona Sul do Rio, serão beneficiadas

Publicado há 16 minutos