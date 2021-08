Calendário de vacinação com dose de reforço - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 26/08/2021 19:44

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), anunciou, na noite desta quinta-feira, o calendário de vacinação em que prevê a dose de reforço de idosos. A partir do dia 13 de setembro, pessoas com 95 anos ou mais poderão receber a terceira dose das vacinas contra a covid-19. Do dia primeiro ao dia 10 de setembro, idosos que moram em asilos que receberam a segunda aplicação do imunizante há, pelo menos, seis meses poderão receber o reforço.

"Coroas do meu Rio! Adolescentes cariocas! Está aí para vocês o calendário de setembro e outubro. Adolescentes até dia 14 de setembro. Coroada com mais de 60 anos até o final de outubro recebendo a dose de reforço", afirmou o prefeito.

Coroas do meu Rio! Adolescentes cariocas! Está aí para vocês o calendário de setembro e outubro. Adolescentes até dia 14 de setembro. Coroada com mais de 60 anos até o final de outubro recebendo a dose de reforço. #BoraVacinar pic.twitter.com/LilS7HnjYq — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 26, 2021