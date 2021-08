Geral - Vacinaçao contra Covid-19 - Prefeitura do Rio inicia vacinaçao de adolescentes com deficiencia a partir dos 12 anos. Na foto, secretario municipal de saude, Daniel Soranz, na Cidade das Artes, na Barra, zona oeste do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Geral - Vacinaçao contra Covid-19 - Prefeitura do Rio inicia vacinaçao de adolescentes com deficiencia a partir dos 12 anos. Na foto, secretario municipal de saude, Daniel Soranz, na Cidade das Artes, na Barra, zona oeste do Rio.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 23/08/2021 17:46

Rio - O município irá seguir a recomendação do Comitê Científico do Rio de aplicar a terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que o reforço da imunização começará com idosos que vivem em asilos. A informação foi divulgada pelo jornalista Edmilson Ávila e confirmada por O DIA.

"É uma recomendação importante porque é o de reforço para os idosos que tomaram as duas doses. [A vacina] é só para os idosos que fizeram a primeira dose na cidade do Rio de Janeiro e vai ser feita com vacinação heteróloga, independente de qual foi a primeira e segunda dose do idoso", afirmou.

Publicidade

Para o reforço, os cariocas com mais de 60 poderão ser vacinados com os imunizantes da Pfizer ou AstraZeneca. Soranz também garantiu que a terceira dose em idosos não irá atrapalhar a aplicação da segunda nos mais jovens. "É possível conciliar o reforço e, por isso, vai ser feito em paralelo", disse.

Nesta segunda-feira, o Comitê Científico do Rio debateu a necessidade de reforço da vacinação de idosos no Rio . Já a necessidade de encurtamento do intervalo das doses da Pfizer será discutida na próxima reunião dos técnicos.

Publicidade

Novas doses

Apesar de ainda não ter previsão da quantidade de novas doses que o Rio receberá do Ministério da Saúde, há a expectativa que uma nova remessa chegue ainda nesta semana. Na capital, a vacinação de adolescentes de 17 anos precisou ser suspensa por falta de doses. Nesta segunda-feira, adolescentes com mais de 12 anos com deficiência foram imunizados no município

Publicidade

"Talvez as novas doses só cheguem nesta quarta-feira, 25. Assim que chegar, vamos aplicar as doses no grupo de 17 e 18 anos. Também estamos esperando as doses para a repescagem, que deve acontecer ainda esta semana", garantiu o secretário.

Ao menos 100 mil cariocas ainda não retornara aos postos de saúde do Rio para tomar a segunda dose da vacina. No último mês, segundo informações da Prefeitura do Rio, 283 idosos que precisaram ser internados não tomaram nenhuma dose da vacina. Em setembro, a SMS pretende iniciar uma campanha para imunizar os que faltaram à vacinação.

Publicidade

O Ministério da Saúde informou a O DIA que uma nova remessa será enviada para o estado do Rio nos próximos dias, mas não especificou a quantidade nem quais imunizantes farão parte da remessa.