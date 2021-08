Vacinação contra Covid-19 - Foto: Divulgação.

Vacinação contra Covid-19Foto: Divulgação.

Publicado 23/08/2021 19:06

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, nesta segunda-feira, que adolescentes de 12 a 17 anos com deficiência permanente, comorbidades, gestantes e puérperas estão inclusos no grupo prioritário da vacinação. Adolescentes que estão sob medidas socioeducativas também estão passam a ser considerados prioridade. A faixa etária será vacinada com as doses da Pfizer, a única aprovada para este grupo até o momento.

Os municípios devem atingir um percentual mínimo de 90% da população acima de 18 anos com a primeira dose para avançar para a faixa etária dos adolescentes. Antes de seguir para os jovens entre 12 e 17 anos, é preciso fazer uma busca ativa dos adultos que ainda não se vacinaram no estado.

Publicidade

Em estudo, a Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde avaliou que a maior parte das internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças e adolescentes é causada por doenças que não são a Covid-19. Apesar disso, para crianças com mais de cinco anos, a principal causa é doença causada pelo novo coronavírus.

Cinco crianças entre cinco e nove anos morreram no estado. Já 45 adolescentes entre 10 e 19 anos morreram, sendo o grupo que mais apresenta comorbidade. Nesta faixa etária, a obesidade e as doenças neurológicas são as mais frequentes.