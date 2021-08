Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária, foi preso na terça - Divulgação

No áudio, Raphael diz que o traficante, que é identificado como uma das lideranças do Comando Vermelho no Rio e já foi chefe do tráfico em várias comunidades diferentes, não pode subestimar a própria posição e hierarquia dentro da facção. Em seguida, ele afirma não saber se o diálogo entre a Seap e os criminosos é inédito, mas que é a base de sua gestão na pasta.

"A gente tem um diálogo, que eu não posso dizer que é inédito ou não, mas que é importante, que é o pilar da minha gestão", diz o ex-secretário na gravação. Claudinho da Mineira foi preso e condenado, mas recebeu progressão de pena para o regime semiaberto e não voltou mais para a cadeia, quando ainda cumpria pena em um presídio do Rio.

Após ser recapturado, o traficante passou a cumprir pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, onde se encontrou com o ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio. De acordo com informações da TV Globo, em uma viagem oficial do Governo do Estado, Raphael Montenegro visitou a Penitenciária paranaense em 27 de maio, para entrevistar dez presos do Rio que cumprem pena no presídio federal, sobre a possibilidade deles voltarem aos presídios fluminenses.

Todas as despesas foram pagas pelos cofres públicos e o então secretário recebeu do estado R$800 de reembolso pela hospedagem; R$360 para diárias de alimentação e mais R$264 pelo traslado. No total, foram gastos R$1.424. Na viagem, ele também conversou com o traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP. No encontro, ele disse respeitar não somente "o Márcio, homem, mas o Marcinho VP, o traficante" por tudo o que ele construiu. "Agora, a gente quer que o Márcio, como homem, volte, e volte num espírito cooperativo", disse Raphael Montenegro.

Na conversa com Marcinho VP, o ex-secretário demonstrou saber sobre o avanço da facção criminosa para fora do país. "O seu Benemário já conversou com a gente, Charles já falou: 'pô, a gente conseguiu chegar no Peru'. Tudo isso a gente sabe. Você vai me perguntar: isso me importa? Nem um pouco, cara", declarou ele.

As gravações mostram ainda que Montenegro negociou onde os criminosos ficariam quando voltassem ao Rio e sua influência na hierarquia da facção. "Outra coisa, nossa expectativa, você voltando, é você ir pro B7. Ninguém acha que você vai chegar e nego vai te jogar na B3, isso aí, assim", disse o ex-secretário para Claudinho da Mineira.

"E a gente vai conversando nesse papo reto, ninguém, ninguém, ninguém tá achando que se você voltar pro Rio de Janeiro, você vai ser um cara, um B2, não, a gente sabe talvez vire um “B7”, talvez ganhe uma comissão, a gente sabe disso", disse Montenegro para o traficante Marreta, suspeito de ordenar ataques às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), em 2014.

A facção dos criminosos que conversaram com o ex-titular da Seap ocupa o presídio de Bangu 3, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cela conhecida como 'B7' é onde ficam os chefes da quadrilha. Nas celas conhecidas como 'B2' e 'B3' ficam presos ligados à facção, mas com menos força e menos poder político dentro da organização criminosa.