Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária, foi preso na terça - Divulgação

Publicado 22/08/2021 10:33 | Atualizado 22/08/2021 11:14

Rio - O ex-secretário de Administração Penitenciária do estado Raphael Montenegro, preso pela Polícia Federal na última terça-feira, deixou o Complexo Penitenciário Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, neste domingo. Ele foi preso por supostos favorecimentos feitos a traficantes , principalmente criminosos do Comando Vermelho, em troca de vantagens indevidas e influência.

A prisão temporária de Montenegro e de seus assessores tinha validade de cinco dias e terminou neste sábado. A Justiça Federal poderia ter solicitado a prorrogação do prazo ou a conversão para prisão preventiva, que manteria o ex-secretário pro 90 dias até julgamento, mas nenhuma das duas ações foi tomada.

No mesmo dia em que foi preso, o ex-secretário foi exonerado do cargo e deu lugar a Victor Poubel, que assumiu a pasta por apenas dois dias. O delegado Fernando Veloso foi quem se efetivou à frente da pasta, nesta sexta-feira.

Montenegro foi preso em desdobramento da "Operação Simonia", da Polícia Federal, ao lado de seus dois sub-secretários, Wellington Nunes da Silva, da gestão operacional, e Sandro Farias Gimenes, superintendente.

Ele é alvo de investigação que apura acordos com lideranças do Comando Vermelho, como Márcio Nepomuceno, Marcinho VP, Cláudio José de Souza Fontarigo, Claudinho da Mineira, e Fabiano Atanásio da Silva, o FB. Montenegro teria feito acordos que prometia desde trazer os criminosos de presídios federais de volta para o Rio, a entrada de itens proibidos em presídios do estado e até a soltura irregular.