57ª DP (Nilópolis)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 22/08/2021 18:04

Rio - Um falso médico foi preso em flagrante, na noite deste sábado, no Posto de Assistência Médica (PAM) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele foi autuado por falsificação de documento público e exercício ilegal da medicina. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) o encontraram após terem recebido uma denúncia de que o homem estaria atuando como médico sem permissão. Durante as investigações, os agentes descobriram que ele ia até à unidade de saúde aos sábados.

Ele foi preso enquanto atendia pacientes do posto. No momento da prisão, um paciente tinha acabado de sair do consultório dele com pedido de exames assinados por outro médico. Após a ação, ele foi levado para a delegacia e, em seguida, ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.