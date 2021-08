João Vitor Santiago tinha 17 anos - Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, a operação da PM no Complexo do Salgueiro foi baseada em informações de inteligência da instituição, que indicaram que "dezenas de traficantes armados se preparavam para deixar a comunidade do Salgueiro em direção ao Complexo da Alma, onde haveria uma guerra", disse a Polícia Civil, em nota.

Ainda segundo a nota, o cerco da Polícia Militar teve como objetivo "impedir o avanço deste grupo de criminosos, o que foi conseguido". A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso. Segundo a especializada, testemunhas foram ouvidas, as armas dos policiais militares que participaram da ação foram apreendidas para perícia e diligências estão sendo realizadas para esclarecer todos os fatos.

Na ocasião, a PM disse que fazia um patrulhamento na região quando foi atacada por traficantes armados. Após o tiroteio, os policiais teriam encontrado João e Alexander baleados. Os dois foram socorridos para o HEAT. Testemunhos colhidos, segundo os investigadores, confirmam a versão dos PMs e os disparos que atingiram os jovens teriam vindo de traficantes.

